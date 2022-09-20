استعاد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، ذكريات مشاركة المنتخب السعودي في نهائيات المونديال، وأعاد للأذهان هدف يوسف الثنيان في البطولة العالمية.

هدف يوسف الثنيان

ونشر حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، صورة لنجم الأخضر، وعلق قائلًا: “منا الاحتفال ومنكم الهدف.. أمام من احتفل يوسف الثنيان بهذه الطريقة؟”.

وتفاعلت الجماهير بأعداد كبيرة مع التغريدة، وأكدوا أن احتفال يوسف الثنيان كان خلال مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره جنوب إفريقيا، بعدما هز الشباك من ركلة جزاء.

وكان الأخضر قد واجه جنوب إفريقيا في نهائيات بطولة كأس العالم 1998، وكاد أن يحقق الفوز قبل أن يخطف المنتخب الإفريقي التعادل في الوقت القاتل، لتنتهي المباراة بنتيجة 2/2، وأحرز الثنيان وسامي الجابر ثنائية الصقور.

الأخضر بمونديال 2022

على الجانب الآخر، نجح الأخضر في التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، وأسفرت القرعة عن تواجده في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات؛ الأرجنتين، بولندا والمكسيك.