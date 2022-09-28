Icon

من “المواطن” لوزير التعليم : مقترحات وآراء Icon شحنة بطيخ بـ765 ألف قرص إمفيتامين Icon حساب المواطن: لا يجب الإفصاح عن العقار المرهون Icon تسجيل 132 إصابة جديدة بكورونا Icon جدل بجامعة القصيم بسبب البنطال والعباءة Icon دعوات تطالب السعودية بالتدخل لضبط سوق النفط Icon أمير عسير يشهد العفو عن مواطن قتل مقيمًا Icon 3 مقترحات بالإلغاء لوزير التعليم الجديد Icon تكليف متواصل من الملك لـ محمد بن سلمان لإدارة الملفات الهامة Icon الملك سلمان يرأس جلسات مجلس الوزراء حال حضوره Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لترشيد استهلاك الطاقة بالمنازل

استبدال التكييف الشباك بدعم 1000 ريال

2022-09-28 الساعة 5:53
استبدال التكييف الشباك بدعم 1000 ريال
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

انطلقت اليوم مبادرة “استبدال أجهزة التكييف الشباك” التي قام على إعدادها وتنفيذها المركز السعودي لكفاءة الطاقة “كفاءة”، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وذلك ضمن مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب” في خطوة تهدف إلى تحفيز المواطنين على استبدال أجهزة التكييف “الشباك” القديمة بأجهزة جديدة أعلى كفاءة فضلاً عن دعم وتشجيع الصناعة الوطنية في المملكة.

استبدال التكييف الشباك

وتسهم المبادرة في ترشيد استهلاك الطاقة بالمنازل من خلال تحفيز المواطنين على استبدال مكيفات الشباك القديمة بمكيفات جديدة ذات استهلاك أقل وبمبلغ محفز قيمته 1000 ريال يتم خصمه من قيمة المكيف الجديد, إضافة إلى تقديم خدمة التوصيل والتركيب مجاناً، حيث تتم عملية الاستفادة بشكل مبسط من خلال التوجه إلى متاجر بيع الأجهزة الكهربائية المشاركة في المبادرة؛ والشراء بشكل مباشر أو من خلال الطلب إلكترونياً من مواقع المتاجر المشاركة. وسيتم تنفيذ المبادرة ابتداءً من مدينة الرياض كمرحلة أولية بمشاركة أكثر من 60 متجراً، ليتم تعميم التجربة وأخذ الدروس المستفادة وإطلاقها بعد ذلك بشكل كامل لتشمل جميع مناطق المملكة، وللمزيد من المعلومات والتفاصيل يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للمبادرة .

كفاءة الطاقة

يذكر أن هذه المبادرة امتداد لمبادرات المركز السعودي لكفاءة الطاقة التي تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة في المملكة، حيث نفذ المركز في وقت سابق مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة وانتهت بنهاية العام الماضي 2021 ، واستفاد منها ما يقارب 125 ألف مواطن.
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

جامعة PNU: نظام الفصول الثلاثة يرفع مستوى...
السعودية اليوم

جامعة PNU: نظام الفصول الثلاثة يرفع مستوى...

السعودية اليوم
إنشاء أسواق حرة بالمنافذ يعزز انتعاش اقتصاد...
السعودية اليوم

إنشاء أسواق حرة بالمنافذ يعزز انتعاش اقتصاد...

السعودية اليوم
جامعة الأميرة نورة تستحدث 14 مقررًا إلكترونيًا
السعودية اليوم

جامعة الأميرة نورة تستحدث 14 مقررًا إلكترونيًا

السعودية اليوم
مواطنون ومقيمون في قبضة الأمن
أخبار أمنية

مواطنون ومقيمون في قبضة الأمن

أخبار أمنية
قائد مركبة يراوغ بين المركبات والمرور يتدخل
أخبار أمنية

قائد مركبة يراوغ بين المركبات والمرور يتدخل

أخبار أمنية
الملك سلمان : ذكرى اليوم الوطني اعتزاز...
الملك سلمان

الملك سلمان : ذكرى اليوم الوطني اعتزاز...

الملك سلمان
ديوان المظالم يصدر الحكم في دعوى رفعها...
آخر الاخبار

ديوان المظالم يصدر الحكم في دعوى رفعها...

آخر الاخبار
الأمر بالمعروف بالرياض تنفذ خطتها الميدانية مع...
السعودية اليوم

الأمر بالمعروف بالرياض تنفذ خطتها الميدانية مع...

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه