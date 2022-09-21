أعلنت الإدارة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استعدادها لاستقبال المصلين والمعتمرين في المسجد الحرام خلال إجازة اليوم الوطني.

وقامت الإدارة العامة للتفويج ممثلة بإدارة تفويج المصلين التابعة لوكالة الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود بتفويج المصلين إلى المصليات المخصصة لهم والحرص على عدم الجلوس في المشايات الرئيسية والفرعية وذلك عبر كوادر بشرية لديها الخبرة الكافية للتعامل مع كثافة الحشود وتوجيه المصلين حسب الأماكن الأقل كثافة تجنبًا لعدم حدوث ازدحام، وذلك استمرارًا لتحسين جودة الخدمات المقدمة لزوار بيت الله الحرام.



من ناحيته، أكد مدير إدارة تفويج المصلين خلف بن نجر العتيبي أن الوكالة تحرص على عدم وجود تكدس وتجمع في جميع المصليات، وفي حال امتلائها يتم توجيه المصلين إلى مصليات التوسعة السعودية الثالثة ومصليات الساحات.

وجاء ذلك ضمن توجيهات ودعم سعادة وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود المهندس أسامة بن منصور الحجيلي، وبإشراف مباشر من سعادة مساعد الرئيس العام للشؤون الخدمية والفنية والميدانية الأستاذ محمد بن مصلح الجابري، وتنفيذًا لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- بتقديم أرقى وأفضل الخدمات لضيوف الرحمن.