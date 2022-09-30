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يسبب مرض الانسداد الرئوي

استنشاق البخور لا يقل ضررًا عن التدخين

2022-09-30 الساعة 9:03
استنشاق البخور لا يقل ضررًا عن التدخين
المواطن - الرياض

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أكد استشاري الأمراض الباطنية والصدرية الدكتور عبدالله العسيري، أن أضرار استنشاق البخور لا تقل ضررًا عن تدخين السجائر أو الشيشة.

الانسداد الرئوي:

وأوضح العسيري، خلال استضافته مع برنامج” سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية”، أن تعطير المنزل بالبخور يؤدي إلى الإصابة بمرض الانسداد الرئوي الذي يعاني منه 11% من المجتمع. ولفت إلى أن أضرار الدخان الذي ينبعث من الحطب والفحم وإحراق البخور في المنزل، مثلها مثل أضرار دخان التدخين، مشيرًا إلى أنه واجه حالات كثيرة لمرضى الانسداد الرئوي لم يدخنوا في حياتهم أبدًا، لكنهم يتعرضون لاستنشاق البخور.

مغادرة المنزل:

ونصح أنه في حالة وضع البخور بالمنزل، على الأشخاص مغادرة المنزل مؤقتًا حتى لا يتعرض للدخان المنبعث من البخور بشكل مباشر وبالتالي الإصابة بالانسداد الرئوي.
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