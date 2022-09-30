استنشاق البخور لا يقل ضررًا عن التدخين

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استشاري أمراض باطنية وصدرية: أضرار دخان البخور مثل أضرار دخان السجائر @AlbadaliAlasiri#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/PxoyKmA7VV— روتانا خليجية (@Khalejiatv) September 30, 2022