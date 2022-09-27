Icon

إنهاء الصراع الروسي – الأوكراني قد يكون على يد السعودية Icon فتح القبول لبرنامج فني رعاية المرضى Icon وفاة منظر الإخوان يوسف القرضاوي Icon الجوازات تحتفل في حضرة الفريق سليمان اليحيى Icon شهادات عن الملك عبدالعزيز: رزانة وحزم وخطابة Icon نحات يصنع مجسمًا لـ ولي العهد بوزن 92 كجم Icon انطلاق استفتاءات الانضمام لروسيا بـ4 مناطق أوكرانية Icon الإخلاء الطبي ينقل مواطنَين من تايلند للسعودية Icon 10 مشاريع ضخمة تعيد رسم صورة السعودية Icon واس تحصد 3 جوائز تميز Icon

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

2h

تنويه من الحساب الرسمي لـ الملك فهد
https://www.almowaten.net/?p=4584299

2h

بايدن لشركات محطات الوقود: خفضوا الأسعار
https://www.almowaten.net/?p=4584735

2h

خدمات مميزة للمعتمرين في منصة نسك
https://www.almowaten.net/?p=4584705

2h

توقعات بانخفاض أسعار الدواجن 10%
https://www.almowaten.net/?p=4584691

2h

القبض على شخص نقل 16 مخالفًا

#تم_القبض #فيفا #جازان
#صحيفة_المواطن

https://www.almowaten.net?p=4584665

2h

إنهاء الصراع الروسي – الأوكراني قد يكون على يد السعودية
https://www.almowaten.net/?p=4583545

2h

تحديث جديد لـ سناب شات

#سناب_شات
#صحيفة_المواطن
https://www.almowaten.net?p=4584673

2h

الكونغرس يخوض حربًا بسبب التمويل
https://www.almowaten.net/?p=4584213

2h

الكويكبي يقترب من العودة للاتفاق
https://www.almowaten.net/?p=4584643

2h

جثث متكدسة بالسودان ومخاوف من الطاعون
https://www.almowaten.net/?p=4584627

السعودية اليوم
حصاد اليوم
جولة تستمر لمدة يومين

اكتشف بُعد الطائف تعزز الفرص الاستثمارية 

2022-09-27 الساعة 1:38
اكتشف بُعد الطائف تعزز الفرص الاستثمارية 
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تهدف الجولة التعريفية اكتشف بُعد الطائف التي انطلقت أمس وتستمر لمدة يومين، إلى التعريف بصندوق التنمية السياحي ودوره المحوري بالتعاون مع جميع أطراف منظومة السياحة لتمكين المستثمرين من القطاع الخاص ودعمهم للمشاركة في تنمية القطاع السياحي، إضافة إلى التعريف بالحلول التمويلية التي يقدمها لدعم جميع المنشآت ذات النشاط في القطاع السياحي، وذلك للإسهام في توفير المناخ المناسب والبيئة الاستثمارية المحفزة لدعم الحركة السياحية في الطائف, لوجود عدة عوامل تلعب دوراً هاماً في تعزيز وفرة الفرص الاستثمارية ومواءمتها مع احتياجات محافظة الطائف، وآليات جذب المستثمرين والعوائد الاقتصادية لها.

أهم الوجهات:

وتعد محافظة الطائف أحد أهم الوجهات السياحية في المملكة لموقعها الإستراتيجي بالقرب من مكة المكرمة وجدة وتمثل البوابة الشرقية لمكة المكرمة، ونقطة التقاء لعدد من الطرق المتصلة بالمناطق والمدن المجاورة، وتضم إثنين من مواقيت الإحرام، وأحد أهم مناجم الذهب، إضافة إلى الإمكانات العالية للسياحة الزراعية لكثرة مزارع الورود الشهيرة والفواكه الموسمية المحلية والمهرجانات الكبيرة مثل سوق عكاظ ومهرجان موسم الطائف ومهرجان ولي العهد للهجن. كما تتميز الطائف بمناخ معتدل نسبيًا ومرتفعات عالية، تمثل فرصاً كبيرة للأنشطة الترفيهية الفريدة في الهواء الطلق والعديد من المواقع التراثية والتاريخية والبيئية، التي تضفي على المحافظة بعداً تاريخياً وجغرافياً فريداً.

صندوق التنمية:

ومن أهم مشاريع صندوق التنمية السياحي في الطائف , مشروع “واجهة الطائف” ، حيث يعكس أهمية الطائف كإحدى الوجهات الصيفية بالمملكة، ويمتد على مساحة تزيد عن 100,000 متر مربع، باستثمارات تتجاوز 300 مليون ريال ويتكون من فندق نوعي يضم ما يقارب 150 وحدة فندقية، ومرافق تجزئة وترفيه ستكون الأولى من نوعها في المحافظة, إضافة إلى مساحة شاسعة لممشى خارجي، ومساحات مخصصة للمحلات التجارية المحلية والعالمية ويعكس مفهوماً حديثاً في التسوق عبر الدمج بين قطاع التجزئة والأنشطة الترفيهية مما يجعله مقصداً سياحياً وترفيهياً مهماً لزوار وقاصدي محافظة الطائف وزوار الحرم المكي، لوجوده بالقرب من مرافق سياحية مميزة مثل حديقة الملك فهد، وطريق الهدا.
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
إنّضم الى المحادثة
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

جامعة الأميرة نورة تبدأ استقبال طلبات الاعتذار...
أخبار 13 منطقة

جامعة الأميرة نورة تبدأ استقبال طلبات الاعتذار...

أخبار 13 منطقة
وزير البيئة: تخصيص 91 مليار ريال لرفع...
السعودية اليوم

وزير البيئة: تخصيص 91 مليار ريال لرفع...

السعودية اليوم
تحذير من متحورات جديدة كليًا لكورونا هذا...
آخر الاخبار

تحذير من متحورات جديدة كليًا لكورونا هذا...

آخر الاخبار
سحب رعدية وأمطار على المدينة المنورة حتى...
الغربية

سحب رعدية وأمطار على المدينة المنورة حتى...

الغربية
إعادة فتح طريق الهدا بكلا الاتجاهين
السعودية اليوم

إعادة فتح طريق الهدا بكلا الاتجاهين

السعودية اليوم
عروض توعوية وتثقيفية ضمن مشاركة وزارة الداخلية...
السعودية اليوم

عروض توعوية وتثقيفية ضمن مشاركة وزارة الداخلية...

السعودية اليوم
رفع أعلام بريطانيا فور إعلان تشارلز ملكًا...
العالم

رفع أعلام بريطانيا فور إعلان تشارلز ملكًا...

العالم
حكام مباراتي السبت في دوري روشن
الرياضة

حكام مباراتي السبت في دوري روشن

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه