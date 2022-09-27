اكتشف بُعد الطائف تعزز الفرص الاستثمارية 

تهدف الجولة التعريفية اكتشف بُعد الطائف التي انطلقت أمس وتستمر لمدة يومين، إلى التعريف بصندوق التنمية السياحي ودوره المحوري بالتعاون مع جميع أطراف منظومة السياحة لتمكين المستثمرين من القطاع الخاص ودعمهم للمشاركة في تنمية القطاع السياحي، إضافة إلى التعريف بالحلول التمويلية التي يقدمها لدعم جميع المنشآت ذات النشاط في القطاع السياحي، وذلك للإسهام في توفير المناخ المناسب والبيئة الاستثمارية المحفزة لدعم الحركة السياحية في الطائف, لوجود عدة عوامل تلعب دوراً هاماً في تعزيز وفرة الفرص الاستثمارية ومواءمتها مع احتياجات محافظة الطائف، وآليات جذب المستثمرين والعوائد الاقتصادية لها. أهم الوجهات: وتعد محافظة الطائف أحد أهم الوجهات السياحية في المملكة لموقعها الإستراتيجي بالقرب من مكة المكرمة وجدة وتمثل البوابة الشرقية لمكة المكرمة، ونقطة التقاء لعدد من الطرق المتصلة بالمناطق والمدن المجاورة، وتضم إثنين من مواقيت الإحرام، وأحد أهم مناجم الذهب، إضافة إلى الإمكانات العالية للسياحة الزراعية لكثرة مزارع الورود الشهيرة والفواكه الموسمية المحلية والمهرجانات الكبيرة مثل سوق عكاظ ومهرجان موسم الطائف ومهرجان ولي العهد للهجن. كما تتميز الطائف بمناخ معتدل نسبيًا ومرتفعات عالية، تمثل فرصاً كبيرة للأنشطة الترفيهية الفريدة في الهواء الطلق والعديد من المواقع التراثية والتاريخية والبيئية، التي تضفي على المحافظة بعداً تاريخياً وجغرافياً فريداً. صندوق التنمية: ومن أهم مشاريع صندوق التنمية السياحي في الطائف , مشروع “واجهة الطائف” ، حيث يعكس أهمية الطائف كإحدى الوجهات الصيفية بالمملكة، ويمتد على مساحة تزيد عن 100,000 متر مربع، باستثمارات تتجاوز 300 مليون ريال ويتكون من فندق نوعي يضم ما يقارب 150 وحدة فندقية، ومرافق تجزئة وترفيه ستكون الأولى من نوعها في المحافظة, إضافة إلى مساحة شاسعة لممشى خارجي، ومساحات مخصصة للمحلات التجارية المحلية والعالمية ويعكس مفهوماً حديثاً في التسوق عبر الدمج بين قطاع التجزئة والأنشطة الترفيهية مما يجعله مقصداً سياحياً وترفيهياً مهماً لزوار وقاصدي محافظة الطائف وزوار الحرم المكي، لوجوده بالقرب من مرافق سياحية مميزة مثل حديقة الملك فهد، وطريق الهدا.

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