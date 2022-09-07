يُقدم اللاعبون الأجانب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مستوى مميزًا ضمن منافسات الموسم الحالي، ما يحفزهم لمواصلة التألق أمام الزمالك.

الأزرق في مواجهة الزمالك

ويلعب الهلال بطل دوري المحترفين ضد الزمالك المتوج بلقب الدوري المصري في كأس سوبر لوسيل، مساء يوم الجمعة المقبل على إستاد لوسيل في الدوحة.

ويطمح الزعيم في مواصلة انطلاقته القوية هذا الموسم، وتحقيق الفوز الثاني في تاريخ مواجهاته ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ويمكن الاطلاع على النتائج عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

أجانب الهلال يتألقون

ويعول المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز على تألق اللاعبين الأجانب في قيادة الهلال لحصد كأس سوبر لوسيل، حيث يضم 8 لاعبين محترفين، ولكن يغيب عن مواجهة الزمالك مدافعه الكوري جانغ هيون سو للإصابة.

ويتواجد في صفوف الأزرق كل من؛ الكولومبي جوستافو كويلار، البيروفي أندريه كاريلو، الأرجنتيني لوسيانو فييتو، المالي موسى ماريغا والنيجيري أوديون إيغالو، بجانب الثنائي البرازيلي ماثيوس بيريرا وميشيل ديلغادو والمصاب جانغ.

وأعاد دياز بريق أجانب الهلال بعدما ابتعدوا عن مستواهم المعهود مع المدير الفني السابق البرتغالي ليوناردو جارديم، حيث يُقدم كاريلو مستوى مميزًا معه، كما منح الحرية للثنائي الهجومي ماريغا وإيغالو.