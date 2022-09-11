أنهى الأخضر الشاب، بقيادة المدير الفني صالح المحمدي، مساء اليوم الأحد، استعداداته لمواجهة المالديف في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023 في أوزبكستان.

الأخضر للشباب جاهز لانطلاق التصفيات:

ويلعب المنتخب السعودي تحت 20 عامًا ضد نظيره المالديف، عند الساعة التاسعة والنصف مساءً يوم غد الاثنين، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية.

وعلى الصعيد الميداني، أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين تكتيكية.

وكان المنتخب السعودي للشباب قد خاض معسكرًا في الدمام بمشاركة 26 لاعبًا للانضمام، استعدادًا لانطلاق التصفيات، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

تصفيات كأس آسيا تحت 20 عامًا:

ويستضيف الأخضر للشباب منافسات المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2023، والتي تضم إلى جانبه منتخبات، الصين، ميانمار، المالديف، وأوزبكستان، حتى يوم 18 من شهر سبتمبر.