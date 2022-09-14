يطمح الأخضر للشباب لمواصلة تألقه في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا تحت 20 عامًا 2023، وخطف بطاقة التأهل للمرة السابعة في تاريخه.

المنتخب السعودي للشباب في التصفيات

ونجح المنتخب السعودي للشباب في تجاوز التصفيات 6 مرات من أصل 8 مشاركات، وتمكن من الصعود في الصدارة 4 مرات، فيما حل وصيفًا مرتين.

وبدأت مشاركات الأخضر للشباب في التصفيات نسخة عام 2003، وخسر مرتين واحتل المركز الأخير، وتأهل في صدارة مجموعته للمرة الأولى في 2005، ولم يشارك المنتخب السعودي في 2007.

وتأهل الأخضر في الصدارة نسخة 2009، ووصيفًا عن مجموعته في 2011، ولم ينجح في الصعود للمرة الثانية عام 2013، فيما نجح في التأهل إلى كأس آسيا خلال الثلاث نسخ الماضية بعد احتلاله المركز الأول.

الأخضر في مواجهة أوزبكستان

ومن المقرر أن يلعب الأخضر للشباب ضد منتخب أوزبكستان، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات تصفيات كأس آسيا 2023 على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر، وسيكون الحضور الجماهيري بالمجان.

وكان المنتخب السعودي قد بدأ مشواره في تصفيات كأس آسيا 2023 بالأمس، حيث اكتسح المالديف بنتيجة 11/ 0، ويطمح في مواصلة تألقه وتجاوز عقبة أوزبكستان، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).