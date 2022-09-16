يسعى الأخضر للشباب بقيادة المدير الفني صالح المحمدي، لاستعادة توازنه سريعًا وتحقيق الفوز أمام منتخب ميانمار اليوم.

الأخضر يواجه ميانمار اليوم

ومن المقرر أن يلعب الأخضر للشباب ضد منتخب ميانمار، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات تصفيات كأس آسيا 2023 على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر، وسيكون الحضور الجماهيري بالمجان.

وكان المنتخب السعودي قد بدأ مشواره في تصفيات كأس آسيا 2023، باكتساح المالديف بنتيجة 11/ 0، قبل أن يخسر أمام أوزبكستان بهدفين مقابل هدف.

المنتخب السعودي يسعى لتحقيق الفوز

ويطمح المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لاستعادة نغمة الانتصارات، وتجاوز عقبة ميانمار، من أجل إنعاش حظوظه في التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2023.

ويحتل الأخضر للشباب المركز الثاني في مجموعته برصيد 3 نقاط، فيما يتصدر المنتخب الصيني الترتيب بـ6 نقاط، علمًا بأن نتائج أوزبكستان لا تُحتسب في التصفيات، باعتباره مستضيف بطولة كأس آسيا.

واختتم المنتخب السعودي للشباب تحضيراته لمباراة ميانمار بحصة تدريبية مسائية بالأمس، وأدى اللاعبون الذين شاركوا بشكل أساسي ضد أوزبكستان تدريبات استرجاعية، فيما طبق بقية اللاعبين تمارين تكتيكية.