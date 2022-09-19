افتتح الأخضر للناشئين، مساء اليوم الاثنين، معسكره الإعدادي في مدينة الدمام، تحضيرًا للتصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.

الأخضر للناشئين يبدأ المعسكر:

وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية اليوم على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف المدرب عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين لياقية وتكتيكية.

واستدعى عبدالوهاب الحربي 23 لاعبًا لمعسكر المنتخب السعودي تحت 17 عامًا، وهم؛ محمد المحمود، محمود البريه، بدر كابلي، ياسين خالد، عبدالسلام برناوي، فهد فلاته، سعد المطيري، أمجد علي ورياض يامي.

كما ضم عبدالله البيشي، زياد عياش، فرحة الشمراني، محمد هزازي، نواف الجدعاني، رامز العطار، جاذوب الظفيري، نواف الجناحي، عمار اليهيبي، قاسم سلطان، طلال حاجي، فارس يوسف، محمد العيسي ونواف البشري.

المنتخب السعودي في التصفيات:

وسيستضيف الأخضر تحت 17 عامًا منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2023، والتي تضم إلى جانبه منتخبات، الكويت، الهند، ميانمار، والمالديف، خلال الفترة من 1 إلى 9 أكتوبر.