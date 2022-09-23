الأخضر يستهدف الفوز الثالث في 2022

يسعى الأخضر بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، للظهور بشكل مميز ضد منتخب الإكوادور اليوم، وتحقيق الفوز.
الأخضر في 2022
ولعب الأخضر6 مباريات في عام 2022، 4 منهم بشكل رسمي في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم، ونجح في الفوز على عمان وأستراليا بهدف نظيف، وخسر ضد اليابان بثنائية، وتعادل مع الصين بنتيجة 1/1.
وخاض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مباراتين وديتين شهر يونيو الماضي، خلال معسكره الإعدادي الذي أُقيم في إسبانيا، حيث واجه كولومبيا وفنزويلا، وخسر بهدف دون رد في المواجهتين.
المنتخب يستعد
ومن المقرر أن يلعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره الإكوادوري، عند الساعة التاسعة مساء اليوم، على ملعب نويفا كوندومينا في مدينة مورسيا الإسبانية، في إطار الاستعداد للمونديال.
وكان الأخضر بقيادة رينارد قد نجح في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 للمرة السادسة في تاريخه، وأسفرت القرعة عن تواجده في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات؛ الأرجنتين، بولندا والمكسيك.