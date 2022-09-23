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الرياضة
حصاد اليوم
قبل مواجهة الإكوادور اليوم

الأخضر يستهدف الفوز الثالث في 2022

2022-09-23 الساعة 12:12
الأخضر يستهدف الفوز الثالث في 2022
المواطن - مروة نبيل

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يسعى الأخضر بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، للظهور بشكل مميز ضد منتخب الإكوادور اليوم، وتحقيق الفوز.

الأخضر في 2022

ولعب الأخضر 6 مباريات في عام 2022، 4 منهم بشكل رسمي في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم، ونجح في الفوز على عمان وأستراليا بهدف نظيف، وخسر ضد اليابان بثنائية، وتعادل مع الصين بنتيجة 1/1. وخاض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مباراتين وديتين شهر يونيو الماضي، خلال معسكره الإعدادي الذي أُقيم في إسبانيا، حيث واجه كولومبيا وفنزويلا، وخسر بهدف دون رد في المواجهتين.
المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

المنتخب يستعد

ومن المقرر أن يلعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره الإكوادوري، عند الساعة التاسعة مساء اليوم، على ملعب نويفا كوندومينا في مدينة مورسيا الإسبانية، في إطار الاستعداد للمونديال.
المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب
وكان الأخضر بقيادة رينارد قد نجح في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 للمرة السادسة في تاريخه، وأسفرت القرعة عن تواجده في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات؛ الأرجنتين، بولندا والمكسيك.
رينارد
رينارد – المصدر @SaudiNT
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