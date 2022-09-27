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خلال مباراتهما الودية اليوم

الأخضر يسعى لمعادلة انتصارات أمريكا

2022-09-27 الساعة 7:48
الأخضر يسعى لمعادلة انتصارات أمريكا
المواطن - مروة نبيل

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يسعى الأخضر بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد للظهور بشكل مميز، وتجاوز عقبة منتخب أمريكا الأول لكرة القدم اليوم.

مباراة السعودية وأمريكا

ومن المقرر أن تُقام مباراة السعودية وأمريكا، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب “نويفا كوندومينا” في مدينة مورسيا الإسبانية، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.
الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر saff
ويدخل الأخضر مباراة السعودية وأمريكا اليوم بهدف تحقيق الفوز، ومعادلة عدد انتصارات منافسه في المواجهات التي جمعت بينهما، حيث تقابلا 6 مرات من قبل، فاز الصقور مرتين، وخسر 3 مرات، وتعادلا مرة واحدة. وأعادت مباراة السعودية وأمريكا اليوم إلى الأذهان مواجهة المنتخبين ضمن منافسات النسخة الأولى من بطولة كأس الملك فهد للقارات، والتي حسمها الصقور بثلاثية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر saff

الأخضر بالمونديال

وكان الأخضر قد تمكن من التأهل إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022 للمرة السادسة في تاريخه، ويتواجد في المجموعة الثالثة بالمونديال، والتي تضم كلًا من؛ الأرجنتين، بولندا والمكسيك.
الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT
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