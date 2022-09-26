بوليسيتش جاهز لمواجهة السعودية

أكد مدرب المنتخب الأمريكي، جريج بيرهالتير، جاهزية نجم تشيلسي، كريستيان بوليسيتش للمشاركة في المباراة الودية المرتقبة أمام منتخب السعودية.
بوليسيتش جاهز:
وشدد بيرهالتير خلال تصريحاته صحافية على أن كريستيان بوليسيتش سيشارك بشكل أساسي في مباراة أمريكا والسعودية، وذلك بعد تعافيه الكامل من الإصابة التي تعرض لها؛ ومشاركته في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.
ولم يشارك بوليسيتش في مباراة أمريكا ضد اليابان، والتي خسرها منتخب بلاده بهدفين دون رد؛ وذلك بسبب عدم الجاهزية، إلا أنه سيبدأ في اللعب بداية من مواجهة الأخضر، من أجل تجهيزه جيدًا قبل مونديال 2022.
السعودية وأمريكا:
ومن المقرر أن يلعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدمضد نظيره الأمريكي، مساء يوم غد الثلاثاء، في إسبانيا، ضمن استعدادات الأخضر للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022.
ونجح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في الصعود إلى نهائيات كأس العالم 2022 للمرة السادسة في تاريخه، وأسفرت القرعة عن تواجده في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات؛ الأرجنتين، بولندا والمكسيك.