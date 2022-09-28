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الأخضر يُعاني هجوميًا

2022-09-28 الساعة 1:53
الأخضر يُعاني هجوميًا
المواطن - مروة نبيل

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واصل الأخضر بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد نتائجه السلبية خلال مرحلة الإعداد للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022.

معاناة هجومية

ولعب المنتخب السعودي ضد نظيره الأمريكي بالأمس على ملعب “نويفا كوندومينا” في مدينة مورسيا، في ختام معسكره الإعدادي الذي أُقيم في إسبانيا، وانتهت المباراة الودية بالتعادل بدون أهداف.
المنتخب السعودي وأمريكا
جانب من المباراة – المصدر @SaudiNT
وفشل الأخضر في تحقيق أي فوز أو هز الشباك خلال مبارياته الودية استعدادًا لمونديال 2022، حيث خسر أمام كولومبيا وفنزويلا بهدف دون رد، في المرحلة الأولى من الإعداد لكأس العالم. وفي المرحلة الثانية، لعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد الإكوادور، ثم أمريكا، وخيم التعادل السلبي على نتيجة المواجهتين، ما يظهر معاناة الأخضر هجوميًا، ويأمل رينارد في حل هذه الأزمة سريعًا.
رينارد
رينارد – المصدر @SaudiNT

الأخضر بمونديال 2022

وكان المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قد تمكن من التأهل إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022 للمرة السادسة في تاريخه، ويتواجد في المجموعة الثالثة بالمونديال، والتي تضم كلًّا من؛ الأرجنتين، بولندا والمكسيك.
المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT
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