الأخضر يُعاني هجوميًا

واصل الأخضر بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد نتائجه السلبية خلال مرحلة الإعداد للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022.
معاناة هجومية
ولعب المنتخب السعودي ضد نظيره الأمريكي بالأمس على ملعب “نويفا كوندومينا” في مدينة مورسيا، في ختام معسكره الإعدادي الذي أُقيم في إسبانيا، وانتهت المباراة الودية بالتعادل بدون أهداف.
وفشل الأخضر في تحقيق أي فوز أو هز الشباك خلال مبارياته الودية استعدادًا لمونديال 2022، حيث خسر أمام كولومبيا وفنزويلا بهدف دون رد، في المرحلة الأولى من الإعداد لكأس العالم.
وفي المرحلة الثانية، لعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد الإكوادور، ثم أمريكا، وخيم التعادل السلبي على نتيجة المواجهتين، ما يظهر معاناة الأخضر هجوميًا، ويأمل ريناردفي حل هذه الأزمة سريعًا.
الأخضر بمونديال 2022
وكان المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قد تمكن من التأهل إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022 للمرة السادسة في تاريخه، ويتواجد في المجموعة الثالثة بالمونديال، والتي تضم كلًّا من؛ الأرجنتين، بولندا والمكسيك.