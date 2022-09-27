رينارد أكثر مدرب أجنبي يقود الأخضر

أصبح المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد أكثر مدرب أجنبي يقود المنتخب السعودي الأول لكرة القدم.
رينارد يتصدر:
ووصل ريناردإلى 32 مباراة مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بإدارته لمواجهة الأخضر ضد أمريكا المقامة الآن، ونجح في تحقيق الفوز 18 مرة، وتعادل 7 مرات، وخسر 6 مرات.
ويلعب المنتخب السعودي ضد نظيره الأمريكي الآن في المباراة الـ32 لرينارد، على ملعب “نويفا كوندومينا” في مدينة مورسيا الإسبانية، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في مونديال 2022، وتشير النتيجة للتعادل السلبي.
وكان المدير الفني البرتغالي خوسيه بيسيرو هو المدرب الأجنبي الأكثر قيادة للأخضر في التاريخ، حيث قاد المنتخب السعودي في 31 لقاء، فاز 12 مرة وتعادل مثلهم وخسر 7 مرات، وسجل 35 هدفًا واستقبل 22 هدفًا.
الأخضر بالمونديال:
وكان المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قد تمكن من التأهل إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022 للمرة السادسة في تاريخه، ويتواجد في المجموعة الثالثة بالمونديال، والتي تضم كلًّا من؛ الأرجنتين، بولندا والمكسيك.