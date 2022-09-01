زيّن الأطفال حضور مهرجان عودة النجوم 2022 المقام اليوم على ملعب ” مرسول بارك” في الرياض.

ووثقت ” المواطن” حضور الأطفال لمتابعة نجوم الكرة البرازيلية ” روبيرتو كارلوس، رونالدينيو، كاكا”

وكان رئيس الهيئة العامة للترفيه، مالك نادي ألميريا، تركي آل الشيخ أعلن عن وصول نجوم الكرة العالمية رونالدينيو وكاكا وروبيرتو كارلوس إلى السعودية، استعدادًا للمشاركة في مباراة عودة النجوم، الأولى من نوعها بالمملكة.

ثلاثي الكرة البرازيلية في الرياض

ويُعد وصول الثلاثي البرازيلي المعتزل رونالدينيو وكاكا وروبيرتو هو البداية لتواجد كوكبة من نجوم كرة القدم، للمشاركة في مباراة عودة النجوم، والتي تُعد إحدى فعاليات مهرجان العودة إلى الرياض.

وتفاعلت الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مع مباراة النجوم، وأعربوا عن سعادتهم بالعمل الكبير الذي يقوم به تركي آل الشيخ، وإحضار نجوم العالم في الزمن الجميل إلى العاصمة الرياض.