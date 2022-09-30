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للجنسين حضوريًا وعن بُعد

الأكاديمية السعودية الرقمية تطلق معسكرات تدريب مجانية

2022-09-30 الساعة 2:01
الأكاديمية السعودية الرقمية تطلق معسكرات تدريب مجانية
المواطن - الرياض

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أعلنت الأكاديمية السعودية الرقمية ضمن مبادرة (مهارات المستقبل)، وفي خطة مستمرة لتمهين الكوادر الوطنية في مجالات التقنيات الحديثة والمتقدمة تحت معايير عالمية، إطلاق معسكرات (مجانية) للجنسين (حضوري بالرياض) و (عن بُعد)، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.

تفاصيل المعسكرات:

1- معسكر تطوير تطبيقات Low Code (عن بُعد): – يركز المعسكر على تغطية مفهوم الـ Low Code والتدريب على منصاته الشهيرة مثل الـ OutSystems و Pega وكيفية توظيفه لتطوير مختلف التطبيقات ومعرفة أساسيات برمجية بلغة #C. 2- معسكر تطوير تطبيقات Android (حضوري بمدينة الرياض): – وهو عبارة عن معسكر متخصص في تطوير تطبيقات نظام آندرويد باستخدام Kotlin ويهدف إلى معرفة أساسيات برمجة التطبيقات واستخدام Android Studio والتعرف على أساسيات كتابة الخوارزميات. 3- معسكر تطوير تطبيقات IOS (عن بُعد): – وهو عبارة عن معسكر متخصص في تطوير تطبيقات نظام iOS باستخدام Swift وتطوير واجهات باستخدام SwiftUI ومعرفة أساسيات برمجة التطبيقات عبر Xcode. الشروط: 1- سعودي / سعودية الجنسية. 2- إتقان اللغة الإنجليزية. 3- التفرغ التام وعدم ارتباطك بأي جهة عمل وغير مسجل في التأمينات الاجتماعية. 4- بكالوريوس أو أعلى في أحد التخصصات التقنية أو المعلوماتية. 5- اجتياز مرحلة التحديات والمهارات التقنية. 6- جهاز كمبيوتر لا تقل سعته عن 4 قيقا بايت واتصال مستقر بالإنترنت. 7- اجتياز المقابلة الشخصية.

مميزات البرنامج:

1- الحصول على شهادة اجتياز المعسكر. 2- إرشاد مهني من خبراء مهنيين. 3- تدريب نوعي مكثف في المجال. 4- تعزيز فرصة الحصول على الوظيفة في المجال من شركاء الأكاديمية.

هل المعسكر مجاني؟

– نعم. وهو عبارة عن مبادرة وطنية (مهارات المستقبل) برعاية كاملة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. – حيث تُغطي التكاليف المتعلقة بالتدريب فقط، كما يجب على المتدرب/ة توفير جهاز كمبيوتر محمول خاص به  واتصال مستقر بالإنترنت خلال مدة التدريب.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
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