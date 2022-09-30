الأكاديمية السعودية الرقمية تطلق معسكرات تدريب مجانية

تفاصيل المعسكرات:
1- معسكر تطوير تطبيقات Low Code (عن بُعد):
– يركز المعسكر على تغطية مفهوم الـ Low Code والتدريب على منصاته الشهيرة مثل الـ OutSystems و Pega وكيفية توظيفه لتطوير مختلف التطبيقات ومعرفة أساسيات برمجية بلغة #C.
2- معسكر تطوير تطبيقات Android (حضوري بمدينة الرياض):
– وهو عبارة عن معسكر متخصص في تطوير تطبيقات نظام آندرويد باستخدام Kotlin ويهدف إلى معرفة أساسيات برمجة التطبيقات واستخدام Android Studio والتعرف على أساسيات كتابة الخوارزميات.
3- معسكر تطوير تطبيقات IOS (عن بُعد):
– وهو عبارة عن معسكر متخصص في تطوير تطبيقات نظام iOS باستخدام Swift وتطوير واجهات باستخدام SwiftUI ومعرفة أساسيات برمجة التطبيقات عبر Xcode.
الشروط:
1- سعودي / سعودية الجنسية.
2- إتقان اللغة الإنجليزية.
3- التفرغ التام وعدم ارتباطك بأي جهة عمل وغير مسجل في التأمينات الاجتماعية.
4- بكالوريوس أو أعلى في أحد التخصصات التقنية أو المعلوماتية.
5- اجتياز مرحلة التحديات والمهارات التقنية.
6- جهاز كمبيوتر لا تقل سعته عن 4 قيقا بايت واتصال مستقر بالإنترنت.
7- اجتياز المقابلة الشخصية.
مميزات البرنامج:
1- الحصول على شهادة اجتياز المعسكر.
2- إرشاد مهني من خبراء مهنيين.
3- تدريب نوعي مكثف في المجال.
4- تعزيز فرصة الحصول على الوظيفة في المجال من شركاء الأكاديمية.
هل المعسكر مجاني؟
– نعم. وهو عبارة عن مبادرة وطنية (مهارات المستقبل) برعاية كاملة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
– حيث تُغطي التكاليف المتعلقة بالتدريب فقط، كما يجب على المتدرب/ة توفير جهاز كمبيوتر محمول خاص به واتصال مستقر بالإنترنت خلال مدة التدريب.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا