فور أن أعلن قصر باكنغهام، اليوم الخميس، خضوع الملكة إليزابيث الثانية للإشراف الطبي، بعد أن أصبح الأطباء قلقين على صحتها، هرع جميع أفراد العائلة المالكة إلى مكان إقامتها في قصر بالمورال.

وبحسب صحيفة The Sun، أبلغ قصر بكنغهام أفراد الأسرة المباشرين للملكة بالتقارير الصحية المقلقة، وفور أن علموا سافر كل من ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز وكاميلا إلى بالمورال حيث تخضع إليزابيث الثانية تحت الإشراف الطبي.

كما أن الأمير ويليام أيضًا تحرك فور إبلاغه بتزايد المخاوف على صحة الملكة إليزابيث، وانضمت إليه الأميرة آن التي كانت موجودة بالفعل في اسكتلندا في ارتباطات مختلفة.

وقال بيان اليوم: بعد مزيد من التقييم صباح اليوم، أعرب أطباء الملكة إليزابيث عن قلقهم على صحتها وأوصوا ببقائها تحت الإشراف الطبي، وهي لا تزال مرتاحة في بالمورال.

غياب الأمير هاري

وفي الوقت نفسه، فإن هناك غياب واضح وغير مبرر من الأمير هاري وميغان ماركل، فلم يقم أحد منهما بإصدار بيان أو التحرك لزيارة الملكة إليزابيث.

قلق في بريطانيا بشأن صحة الملكة إليزابيث

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية المنتخبة حديثًا، ليز تراس، إنهم يشعرون بالقلق تجاه الأخبار الواردة من قصر باكنغهام بما يخص صحة الملكة إليزابيث، مضيفة: الدولة بأسرها ستشعر بقلق عميق إزاء الأخبار الواردة ويتمنى لها الجميع الشفاء.

ويأتي ذلك بعد يومين فقط من ظهور الملكة للعامة أثناء لقائها بـ ليز تراس في بالمورال، وهي بذلك كسرت تقليدًا بريطانيًا عريقًا، حيث جرى العرف على مدار قرون بتعيين رؤساء الوزراء من قصر باكنغهام.