أعلن ملك بريطانيا، تشارلز الثالث، تسمية نجله الأمير ويليام الذي يبلغ أربعين عامًا، وليًّا لعهد بريطانيا، وأميرًا لويلز.

نجل تشارلز وديانا

وقال الملك تشارلز في خطابه أمس الجمعة: “سيواصل أمير وأميرة ويلز الجديدان، الإلهام والقيادة لحواراتنا الوطنية”.

ويعد الأمير ويليام ولي العهد البريطاني الابن البكر للملك تشارلز الثالث من الأميرة الراحلة ديانا، وُلد في 21 يونيو 1982، ويعتبر تسلسله الثاني في تولي العرش البريطاني بعد والده.

سجل حافل من العمل والخدمة العسكرية

وحسب تقرير لقناة “العربية”، فبعد إتمام ويليام دراسته في إتون النخبوية، أمضى عامًا في إفريقيا وشارك بأنشطة للجيش، وفي عام 2005 التحق بجامعة سانت أندروز المرموقة في اسكتلندا، حيث درس تاريخ الفن ثم الجغرافيا.

وبعد التخرج التحق بكلية ساندهيرست العسكرية المرموقة، وفي عام 2008 انضم إلى سلاح الجو الملكي ثم البحرية الملكية.

وعقب ذلك، أكمل تدريبه كطيار مروحية بحث وإنقاذ في سلاح الجو عام 2010، وبدأ العمل في ويلز، وأنهى خدمته العسكرية في عام 2013، بعدما شارك في 150 عملية.

بين عامي 2015 و2017، عمل كطيار إسعاف لمؤسسة خيرية، وفي عام 2017 تفرغ لمهامه ضمن العائلة الملكية حيث وزع نشاطاته على العمل التطوعي والأعمال الخيرية والخدمة العسكرية.

واستحدث جائزة “إيرث شوت” التي تكافئ مشاريع تقدم حلولًا للأزمة المناخية.

الأكثر نموذجية

وبهذا عرف الأمير ويليام بمحافظته على البروتوكولات والقواعد الملكية؛ فقد قسم وقته بين الأعمال الخيرية والخدمة في القوات المسلحة البريطانية بكل تشكيلاتها؛ فضلًا عن زواجه بامرأة بريطانية وهي كيت ميلتون وفق ما تنص عليه قواعد القصر الملكي.