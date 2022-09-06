أعلن النادي الأهلي برئاسة وليد معاذ، قبل قليل، عن تعاقده رسميًا مع هشام فايق لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في منافسات الموسم الرياضي الحالي.

هشام فايق أهلاويًا

وكشف النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن انضمام هشام فايق صاحب الـ30 عامًا إلى صفوفه لمدة موسم رياضي واحد، في صفقة انتقال حر.

ويملك هشام فايق، خبرة كبيرة ما حفز إدارة النادي الأهلي، حيث سبق ولعب في صفوف المير سيتي، ورودا كيركراده، وإكسيلسيور، وهيرينفين في هولندا، وزولت فاريجيم البلجيكي، قبل أن ينضم للفيصلي.

الأهلي في دوري يلو

على الجانب الآخر، نجح الأهلي في تحقيق أول فوز له في دوري يلو بالأمس، بعد تغلبه على الخلود بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع النادي الأهلي رصيده إلى 4 نقاط في دوري يلو من التعادل مع القيصومة والخسارة ضد الأخدود، بجانب فوز اليوم، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخلود عند 6 نقاط.