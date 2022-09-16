تطمح جماهير النادي الأهلي في استعادة الفريق الأول لكرة القدم لتوازنه في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، وتجاوز عقبة مباراته ضد أُحد اليوم.

الأهلي ضد أُحد

ويلعب الأهلي ضد أُحد عند الساعة 8:30 مساء اليوم الجمعة، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري يلو.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الراقي المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى برصيد 5 نقاط، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أُحد صاحب المركز العاشر.

الراقي يسعى لتصحيح المسار

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراته ضد أُحد اليوم، وتحقيق الفوز، لتصحيح المسار ومنح اللاعبين دفعة معنوية قبل فترة التوقف.

ويحتاج الراقي إلى حصد الثلاث نقاط، لتجنب الدخول في دوامة فقدان النقاط مع بداية الموسم الحالي، خاصة أن الجماهير تطمح في تحقيق انتصارات متتالية، أملًا في العودة لدوري المحترفين سريعًا.

وتتشابه ظروف الفريقين كثيرًا في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى قبل مباراة اليوم، حيث نجح كل منهما في تحقيق الفوز مرة والتعادل مرتين والخسارة مرة، ما يؤكد على صعوبة المواجهة.