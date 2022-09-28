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قبل مباراة النصر

الاتحاد يختبر جاهزية رومارينيو

2022-09-28 الساعة 4:18
الاتحاد يختبر جاهزية رومارينيو
المواطن - مروة نبيل

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تترقب جماهير الاتحاد موقف النجم البرازيلي رومارينيو من المشاركة في مباراة الفريق الأول لكرة القدم المقبلة ضد النصر.

موقف رومارينيو

ومن المتوقع أن يخضع رومارينيو لاختبار طبي، وتسليمه للمدير الفني البرتغالي نونو سانتو، من أجل حسم موقف اللاعب البرازيلي من المشاركة في الكلاسيكو.
نجم الاتحاد رومارينيو
النجم البرازيلي – المصدر spl
وتعرض رومارينيو للإصابة خلال مباراة الاتحاد ضد الخليج بالجولة الرابعة من دوري روشن السعودي، ولم يستطع استكمال اللقاء، ليغيب عن تدريبات الفريق الجماعية، وخضع لفحوصات طبية. ويُعد النجم البرازيلي من الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وتأثر العميد بخروجه مصابًا في مواجهة الخليج، ويطمح نونو سانتو في تجهيزه والدفع به في الكلاسيكو المقبل.
رومارينيو
النجم البرازيلي – المصدر @SPL

النصر والاتحاد

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره النصر، يوم 2 أكتوبر المقبل، على ملعب مرسول بارك في الرياض، في ختام منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي. وقبل المباراة المقبلة، يحتل الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر صاحب المركز الرابع.
الاتحاد ضد الخليج
لاعبو الاتحاد – المصدر spl
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