أثار النجم البرازيلي رومارينيو قلق جماهير الاتحاد، خوفًا من عدم اللحاق بمواجهة النصر المرتقبة ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

إصابة رومارينيو

وتعرض رومارينيو للإصابة خلال مباراة الاتحاد ضد الخليج بالجولة الرابعة من دوري روشن السعودي، ولم يستطع استكمال اللقاء، ليغيب عن تدريبات الفريق الجماعية، وخضع لفحوصات طبية.

ولم يكشف نادي الاتحاد عن مدة غياب النجم البرازيلي حتى الآن، إلا أن التوقعات تُشير بابتعاده عن الملاعب لمدة تتراوح من 15 حتى 20 يومًا، ما أثار الشكوك حول إمكانية لحاقه بالكلاسيكو المرتقب.

ويُعد رومارينيو من الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وتأثر العميد بخروجه مصابًا في مواجهة الخليج، وفقًا لتصريحات المدرب البرتغالي نونو سانتو، لذلك سيعمل على تجهيز بديل له خلال الأيام القادمة.

الكلاسيكو المرتقب

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره النصر، يوم 2 أكتوبر المقبل، على ملعب مرسول بارك في الرياض، في ختام منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر صاحب المركز الرابع.