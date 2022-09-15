يطمح الاتحاد لمواصلة تألقه مع المدير الفني البرتغالي نونو سانتو في دوري روشن السعودي، وتجاوز عقبة الخليج اليوم.

الاتحاد يسعى للحفاظ على نظافة شباكه

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد الخليج، مساء اليوم الخميس، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

ويُقدم العميد أداء دفاعيًا مميزًا في دوري روشن السعودي، حيث نجح في الحفاظ على نظافة شباكه خلال الجولات الثلاث الأولى لأول مرة في تاريخه بالمسابقة، كما أنه لم يستقبل أي هدف آخر 4 مواجهات.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد للحفاظ على نظافة شباكه في 5 مباريات متتالية في بطولة الدوري السعودي للمحترفين مرة واحدة فقط، كانت خلال الفترة من فبراير وحتى مارس عام 2011.

الفريقان في دوري روشن السعودي

وقبل مباراة اليوم، يحتل العميد المركز الرابع بشكل مؤقت في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 7 نقاط، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج في المركز الـ14 برصيد نقطة واحدة.