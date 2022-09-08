أُثيرت حالة من الجدل خلال الساعات الماضية بشأن قانونية مشاركة المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله مع فريقه الاتحاد في مباراته المقبلة ضد الرائد.

الأمير يعلق على مشاركة حمدالله ضد الرائد

وتلقى أحمد الأمير، القانوني الرياضي والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، سؤالًا من أحد متابعيه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بشأن أحقية الرائد في الاحتجاج على عدم أهلية مشاركة عبدالرزاق حمدالله.

ورد القانوني أحمد الأمير على هذا السؤال، قائلًا: “الموضوع فيه تفصيل؛ النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم ينص على أن العقوبة غير قابلة للاستئناف (بالرغم من رأيي المخالف لذلك)”.

وتابع الأمير حديثه بشأن عبدالرزاق حمدالله، قائلًا: “لذلك طالما أن الاستئناف وتعليق العقوبة حصل بدون وجود اتفاقية تحكيم بالتعليق غير صحيح قانونياً وليس له أثر، ويحق للرائد الاحتجاج لأن مشاركة اللاعب غير قانونية”.

تعليق عقوبة عبدالرزاق حمدالله

وأعلن نادي الاتحاد بالأمس تلقيه خطابًا من مركز التحكيم يفيد بتعليق العقوبة الصادرة من لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم بحق عبدالرزاق حمدالله، وبذلك يحق له المشاركة مع الفريق من المباراة المقبلة.

وأوقفت لجنة الاحتراف حمدالله لمدة 4 أشهر بداية من يوم 2 أغسطس وحتى 2 ديسمبر المقبل، كما تم تغريمه 300 ألف ريال، بجانب عقوبات أخرى ضد مسؤولين اتحاديين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).