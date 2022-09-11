أعلن نادي الاتحاد، قبل قليل، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها نجم الفريق الأول لكرة القدم، أحمد شراحيلي.

تفاصيل إصابة أحمد شراحيلي:

وأوضح نادي الاتحاد، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها أحمد شراحيلي، أثبتت إصابته في مفصل الكاحل، وحاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي لـ6 أسابيع.

وكان أحمد شراحيلي قد تعرض لإصابة قوية خلال مباراة الاتحاد ضد الرائد في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، بعد تدخل عنيف من المدافع، ولم يستطع استكمال اللقاء، ليتم الدفع بأحمد بامسعود بدلًا منه.

الاتحاد في دوري روشن:

على الجانب الآخر، ظهر الاتحاد مع مدربه البرتغالي نونو سانتو بشكل مميز مع الصعيد الدفاعي ضمن منافسات دوري روشن السعودي، حيث لم يستقبل أي هدف خلال أول 3 جولات، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 7 نقاط، خلف الشباب المتصدر بـ9 نقاط، وبفارق الأهداف عن الهلال صاحب المركز الثاني.