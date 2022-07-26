تترقب جماهير الاتحاد ثنائية أحمد حجازي وأحمد شراحيلي مع الفريق الأول لكرة القدم ضمن منافسات الموسم الرياضي الجديد.

أرقام الثنائي تُطمئن جماهير الاتحاد

وكشف الإحصائي عبدالرحمن السالمي عن أبرز أرقام حجازي وشراحيلي الخاصة بالتمريرات الأمامية، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، لتُظهر تفوقهما على جميع اللاعبين آخر موسمين.

وذكر السالمي: “بالدوري 2020/2021 مرّر حجازي (283).. تمريرة “أماميّة” كأكثر لاعب بنادي الاتحاد.. وبالدوري 2021/2022 مرّر شراحيلي (215) تمريرة “أماميّة” أكثر من أي لاعب بالعميد”.

حجازي وشراحيلي يتألقان

ويُعد أحمد حجازي من أبرز مدافعي الاتحاد ودوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين آخر موسمين، إلا أن الإصابة التي تعرض لها الموسم الماضي أبعدته عن المشاركة لعدة أشهر.

وفي السياق ذاته، خطف أحمد شراحيلي الأنظار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب خلال منافسات الموسم الماضي، وانضم إلى المنتخب السعودي، وكان المدافع الأبرز في الدوري، ووقع للعميد.

العميد يستعد للموسم الجديد

على الجانب الآخر، غادر الفريق الأول لكرة القدم إلى النمسا، للاستعداد للموسم الجديد، وسيعود إلى جدة يوم 13 أغسطس، وسيخوض 4 مباريات ودية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).