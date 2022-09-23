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الاتحاد يلغي ودية الوحدة

2022-09-23 الساعة 3:37
الاتحاد يلغي ودية الوحدة
المواطن - الرياض

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أعلن نادي الاتحاد، قبل قليل، عن إلغاء مباراة الفريق الأول لكرة القدم الودية ضد نظيره الوحدة خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

إلغاء الودية

وذكر الاتحاد في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “قدم النادي اعتذاره لشقيقه نادي الوحدة عن خوض اللقاء الودي بين الفريقين، والذي كان من المزمع إقامته يوم الأحد المقبل”.
الاتحاد
لاعبو الفريق – المصدر @ittihad
وجاء هذا القرار بعد أن قدم الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم تقريرًا عن الوضع الصحي العام للاعبين، والذي تضمن وجود إصابات طفيفة تعرض لها عدد من اللاعبين في الفترة الحالية. وفضل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي نونو سانتو إلغاء المباراة الودية ضد الوحدة، خوفًا من تفاقم إصابات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في حالة خوض اللقاء.
نادي الاتحاد
لاعبو الفريق – المصدر @ittihad

الاتحاد يستعد

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره النصر، يوم 2 أكتوبر المقبل، على ملعب مرسول بارك في الرياض، في ختام منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي. وقبل المباراة المقبلة، يحتل العميد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر صاحب المركز الرابع.
الوحدة
لاعبو الوحدة – المصدر @alwehdaclub1
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