تترقب الجماهير مباراة الاتفاق والباطن ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في ظل المنافسة الكبيرة على حصد الثلاث نقاط.

مباريات الاتفاق والباطن

ومن المقرر أن يلعب الاتفاق والباطن عند الساعة 6:30 مساء اليوم الجمعة، على إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

وتتسم مباريات الاتفاق والباطن بالقوة والندية الشديدة، حيث سبق وتواجها 10 مرات ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين، وتعادلا 4 مرات، فيما نجح كل منهما في تحقيق الفوز 3 مرات.

ويدخل الباطن مباراة اليوم بحثًا عن تحقيق أول ثلاث نقاط له في دوري روشن السعودي، بعدما حقق البداية الأسوأ له بخسارتين وعدم تسجيل أي هدف، فيما تبدو معنويات الاتفاق مرتفعة بعدما فرض التعادل على الاتحاد بالجولة الماضية.

الفريقان في دوري روشن السعودي

وقبل مباراة اليوم، يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب دوري روشن السعودي بدون نقاط، فيما يقع الاتفاق في المركز الـ12 برصيد نقطة واحدة.