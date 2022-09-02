يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن من تراجع الأداء والنتائج في انطلاقة الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي.

الباطن يُعاني بداية الموسم

ويمر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن بفترة سيئة في مسيرته بدوري المحترفين، حيث إنه حقق البداية الأسوأ له، بعد خسارته أول مباراتين هذا الموسم، كما فشل في تسجيل أي هدف.

وبدأ الفريق السماوي منافسات دوري روشن السعودي بالخسارة ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بثلاثية دون رد، قبل أن يخسر على أرضه ووسط جماهيره بخماسية نظيفة أمام الفتح.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن قد حقق فوزًا في أول جولتين خلال 3 من مواسمه السابقة في الدوري السعودي للمحترفين، فيما بدأ الموسمان الآخران بتعادل هزيمة، وآخر بهزيمتين ولكن استقبل عدد أهداف أقل من هذا الموسم.

بدء الموسم بثنائي أجنبي

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم منافسات الموسم الرياضي الحالي بثنائي أجنبي فقط بدلًا من 8 لاعبين، بعدما فشلت إدارة النادي في استخراج شهادة الكفاءة المالية، والتي تسمح بتسجيل الصفقات الجديدة.