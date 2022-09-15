يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في الظهور بشكل مميز ضد الرائد، وتحقيق ثلاث نقاط جديدة في دوري روشن السعودي.

الاتفاق ضد الرائد

ومن المقرر أن يلعب الاتفاق ضد الرائد عند الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي، على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.

ولفت حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن فارس الدهناء سجل أكبر انتصاراته وأهدافه في شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد برصيد 11 مرة، وسجل 38 هدفًا.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لمواصلة استفاقته في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز الثاني على التوالي، فيما يسعى الرائد لاستعادة توازنه ومصالحة جماهيره بتحقيق نتيجة إيجابية اليوم.

الفريقان في دوري روشن السعودي

ويقع فارس الدهناء في المركز الثامن بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 4 نقاط، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في المركز العاشر برصيد 3 نقاط.