عقد رئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق، خالد الدبل، اجتماعًا مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في قاعة المؤتمرات بالنادي، وذلك قبل الحصة التدريبية اليوم.

الدبل يحفز لاعبي الفريق:

وشدد خالد الدبل خلال الاجتماع على أهمية المرحلة المقبلة؛ والتي تتطلب مضاعفة الجهود، من أجل المحافظة على نغمة الانتصار والتقدم في جدول ترتيب دوري روشن قبل فترة التوقف.

وقال خالد الدبل خلال اجتماعه بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق: “أهنئكم على الفوز الذي تحقق على الباطن، والذي وإن جاء بصعوبة إلا أن من المهم القتال حتى النهاية والظفر بالنقاط”.

واختتم رئيس نادي الاتفاق تصريحاته قائلًا: “مواجهة الرائد بدون شك صعبة ولكن لدينا الثقة الكبيرة في لاعبينا لتقديم الأفضل والظفر بالفوز، لاسيما وأن اللقاء على أرضنا وبمساندة جمهورنا”.

الاتفاق يستعد لمواجهة الرائد:

وعلى الصعيد الميداني، تركز مران اليوم على الجانب التكتيكي، وأدى اللاعبون بعد الإحماء تدريبات لياقية، ثم قسم المدرب باتريس كارتيرون الفريق إلى مجموعتين لتطبيق الجوانب التكتيكية، وخاض مناورة على جزء من الملعب.

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق ضد نظيره الرائد، مساء يوم الخميس المقبل، على إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.