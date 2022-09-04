أعلن نادي الاتفاق عن استكمال إجراءات التعاقد مع المقدوني داركو فيلكوفسكي؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الحالي.

داركو فيلكوفسكي يوقع العقود:

وجرت مراسم التوقيع مع المدافع داركو فيلكوفسكي في قاعة المؤتمرات بحضور الرئيس التنفيذي للنادي معاذ العوهلي، حيث وقع على عقد ممتد حتى عام 2024.

وكان المقدوني داركو فيلكوفسكي صاحب الـ27 عامًا قد خضع لتدريبات خاصة اليوم، على أن ينتظم في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق الجماعية، والتي ستُستأنف يوم غد الاثنين.

الاتفاق يستعد لمواجهة الباطن:

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق ضد نظيره الباطن، مساء يوم الجمعة المقبل، على إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد نقطة واحدة، فيما يتذيل الباطن الترتيب بدون نقاط.