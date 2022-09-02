تترقب الجماهير مباراة الاتحاد ضد الاتفاق ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي، وسط منافسة قوية لتحقيق الفوز.

🎼 | يكفيني اني إلاناظرت قدامي ..

ألقاك .. والقى جمال الروح والمظهر .. ننتظركم غداً 💛🖤https://t.co/Q9Pek8J0mV pic.twitter.com/bOQdgXnIvC — جماهير نادي الاتحاد (@ittihad_fns) September 2, 2022

الاتحاد ضد الاتفاق

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد الاتفاق عند الساعة التاسعة مساء يوم غد السبت، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

وحفزت إدارة نادي الاتحاد عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، المشجعين لحجز تذاكر المباراة، ونشرت فيديو للجماهير من المدرجات، وقالت: “يكفيني إني إلا ناظرت قدامي.. ألقاك وألقى جمال الروح والمظهر.. ننتظركم غدًا”.

وتجاوز عدد التذاكر المباعة لمباراة الاتحاد ضد الاتفاق حتى الآن حاجز الـ25 ألف تذكرة، ويتوقع أن يزداد هذا العدد اليوم، من أجل حضور أكبر عدد من الجماهير في المدرجات بمواجهة الفريق الأولى على ملعب الجوهرة هذا الموسم.

الفريقان في دوري روشن السعودي

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواصلة التألق وتحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي في دوري روشن السعودي، خاصة أن المواجهة وسط جمهوره، فيما يأمل الاتفاق تحسين صورته وتحقيق نتيجة إيجابية بعد خسارته أمام الطائي.