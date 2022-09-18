كشفت وزارة التجارة تفاصيل القرار الذي أصدرته مؤخرًا، بمنع استخدام علم الدولة وصور القيادة والمسؤولين وأسمائهم في التعاملات التجارية من مطبوعات، وسلع ومنتجات، ونشرات إعلامية، وإهداءات خاصة وغيرها.

المخالفات الممنوعة هي وضع الأعلام والصور على المنتجات "التي قد تمتهن" ويتم التخلص منها بشكل سلبي. أما بيع وعرض العلم السعودي، وصور القيادة فهو نظامي ولا يوجد به مخالفات.. علماً أن هناك دليل معتمد لهوية اليوم الوطني، على الرابط: https://t.co/zjqgKstb5J https://t.co/lAzqtempoY — وزارة التجارة (@MCgovSA) September 18, 2022

وأوضحت التجارة أن المخالفات الممنوعة هي وضع الأعلام والصور على المنتجات التي قد تمتهن ويتم التخلص منها بشكل سلبي، مشيرة إلى أن بيع وعرض العلم السعودي، وصور القيادة هو شيء نظامي ولا يوجد به مخالف.

كما دعت وزارة التجارة المواطنين إلى الاطلاع على الدليل المعتمد لهوية اليوم الوطني والذي يمكن الاطلاع عليه عبر بوابتها الرسمية.

وفي وقت سابق، أكدت الوزارة قيامها بتنفيذ جولات رقابية على الأسواق في جميع مناطق المملكة لضبط مخالفات استخدام علم الدولة وصور القيادة والمسؤولين في التعاملات التجارية، في الأوقات كافة بما فيها فترة احتفالية اليوم الوطني، كما تقوم الوزارة بمراقبة المتاجر الإلكترونية، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق من يخالف ذلك.