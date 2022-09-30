التعاون لم يفز على الهلال منذ 2019

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون للظهور بشكل مميز ضد الهلال في دوري روشن السعودي، أملًا في استعادة نغمة الانتصارات أمامه.
التعاون يسعى للفوز
ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد التعاون على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، مساء يوم الأحد المقبل، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.
ويأمل سكري القصيم في استعادة بريقه أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حيث خسر آخر 6 مباريات جمعت بينهما في دوري المحترفين، ويعود آخر فوز له في أبريل عام 2019 بالرياض.
ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في تسجيل أفضل حصيلة نقطية له بعد مرور 4 جولات من الدوري السعودي للمحترفين، ما يحفزه لمواصلة التألق، فيما حقق الهلال انطلاقة قوية بـ4 انتصارات.
الفريقان بدوري روشن
ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، وبفارق الأهداف عن الشباب المتصدر، فيما يقع سكري القصيم في المركز السادس بـ8 نقاط.