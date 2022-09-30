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ضمن منافسات دوري المحترفين

التعاون لم يفز على الهلال منذ 2019

2022-09-30 الساعة 2:56
التعاون لم يفز على الهلال منذ 2019
المواطن - مروة نبيل

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون للظهور بشكل مميز ضد الهلال في دوري روشن السعودي، أملًا في استعادة نغمة الانتصارات أمامه.

التعاون يسعى للفوز

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد التعاون على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، مساء يوم الأحد المقبل، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.
الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC
ويأمل سكري القصيم في استعادة بريقه أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حيث خسر آخر 6 مباريات جمعت بينهما في دوري المحترفين، ويعود آخر فوز له في أبريل عام 2019 بالرياض.
الهلال ضد التعاون
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl
ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في تسجيل أفضل حصيلة نقطية له بعد مرور 4 جولات من الدوري السعودي للمحترفين، ما يحفزه لمواصلة التألق، فيما حقق الهلال انطلاقة قوية بـ4 انتصارات.
التعاون
لاعبو الفريق – المصدر spl

الفريقان بدوري روشن

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، وبفارق الأهداف عن الشباب المتصدر، فيما يقع سكري القصيم في المركز السادس بـ8 نقاط.
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