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ضمن منافسات دوري المحترفين

التعاون يبحث عن رقم غائب من 2011

2022-09-30 الساعة 4:57
التعاون يبحث عن رقم غائب من 2011
المواطن - مروة نبيل

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يأمل التعاون بقيادة المدير الفني البرازيلي شاموسكا لمواصلة انطلاقته المميزة في دوري روشن السعودي هذا الموسم، وتحقيق الفوز أمام الهلال.

التعاون يسعى لمواصلة التألق

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الهلال، من أجل معادلة أطول سلسلة له من عدم الخسارة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008/ 2009.
التعاون
لاعبو الفريق – المصدر spl
ولم يخسر سكري القصيم في آخر 8 مباريات على التوالي في دوري المحترفين، وتعود أطول سلسلة حققها الفريق في المسابقة خلال الفترة من ديسمبر 2010 وحتى شهر أبريل 2011 برصيد 9 مباريات.
الهلال ضد التعاون
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

مواجهة مرتقبة ضد الهلال

ويحل التعاون ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، مساء يوم الأحد المقبل، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي. ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، وبفارق الأهداف عن الشباب المتصدر، فيما يقع سكري القصيم في المركز السادس بـ8 نقاط.
نادي الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC
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