التعاون يبحث عن رقم غائب من 2011

يأمل التعاون بقيادة المدير الفني البرازيلي شاموسكا لمواصلة انطلاقته المميزة في دوري روشن السعودي هذا الموسم، وتحقيق الفوز أمام الهلال.
التعاون يسعى لمواصلة التألق
ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاونلتحقيق نتيجة إيجابية أمام الهلال، من أجل معادلة أطول سلسلة له من عدم الخسارة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008/ 2009.
ولم يخسر سكري القصيم في آخر 8 مباريات على التوالي في دوري المحترفين، وتعود أطول سلسلة حققها الفريق في المسابقة خلال الفترة من ديسمبر 2010 وحتى شهر أبريل 2011 برصيد 9 مباريات.
مواجهة مرتقبة ضد الهلال
ويحل التعاون ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلالعلى ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، مساء يوم الأحد المقبل، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.
ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، وبفارق الأهداف عن الشباب المتصدر، فيما يقع سكري القصيم في المركز السادس بـ8 نقاط.