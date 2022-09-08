خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون الأنظار في انطلاقة منافسات دوري روشن السعودي الموسم الرياضي الحالي.

التعاون يتألق هذا الموسم

وبدأ التعاون بقيادة مدربه البرازيلي شاموسكا، دوري روشن السعودي هذا الموسم، بالفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح بهدفين دون رد، قبل أن يحقق فوزًا قاتلًا أمام النصر بهدف نظيف.

وتُعد هذه المرة الأولى التي ينجح فيها سكري القصيم في حصد العلامة الكاملة خلال أول جولتين في الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2010/ 2011، كما أنه تمكن من الحفاظ على نظافة شباكه لأول مرة.

وكان سكري القصيم يُعاني في الموسم الماضي، حيث إنه كان يُصارع من أجل البقاء، وأنهى الموسم في المركز الـ12، ولكن دعمت الإدارة صفوفه بصفقات قوية وتعاقدت مع شاموسكا، وأعدت الفريق جيدًا؛ ليتألق هذا الموسم.

سكري القصيم يستعد لمواجهة الفيحاء

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لمواجهة نظيره الفيحاء، مساء يوم السبت المقبل، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.