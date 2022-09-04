ودع حارس المرمى البرازيلي كاسيو أنجوس، جماهير ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، مساء اليوم الأحد، بعد رحيله رسميًّا عن صفوفه.

كاسيو أنجوس يودع الفريق:

ونشر حساب نادي التعاون الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو للحارس البرازيلي، وهو يحيي الجماهير ويودع للاعبي الفريق، وعلق قائلًا: “وداعًا كاسيو أنجوس“.

وكان نادي التعاون قد أعلن مؤخرًا عن رحيل كاسيو أنجوس عن صفوفه بعد فترة رائعة بقميص الفريق، وذلك عقب خروجه من حسابات الجهاز الفني، ليتم الاتفاق معه على الخروج بالطريقة التي تليق به كأحد النجوم المميزين.

وتعاقدت إدارة نادي التعاون مع حارس المرمى البرازيلي مايلسون تينوريو صاحب الـ25 عامًا هذا الصيف، قادمًا من صفوف سبورت ريسيفي، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، وظهر بشكل مميز معه.

التعاون يتألق هذا الموسم:

على الجانب الآخر، بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون منافسات الموسم الرياضي الحالي بشكل مميز، حيث نجح في تحقيق الفوز على التعاون في انطلاقة دوري روشن السعودي، قبل أن يكسب النصر.