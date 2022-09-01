وجه المتحدث الإعلامي السابق باسم نادي النصر، سعود الصرامي تحذيرًا لجماهير العالمي قبل مباراة الفريق الأول لكرة القدم المرتقبة ضد التعاون.

الصرامي يعلق على غيابات النصر

ومن المقرر أن يحل العالمي ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، مساء يوم السبت المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

وتحدث الصرامي عن غيابات النصر قائلًا: “تاليسكا “موقوف”.. بيتي مارتينيز “مصاب”.. جلال الدين “مصاب “، وألفارو غوانزليس “عدم جاهزية” لكن قد يرافق الفريق لمدينة بريدة في لقاء التعاون”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “العالمي يلعب بالرباعي الأجنبي، ديفيد أوسبينا، العاجي كونان غوستافو، المهاجم فينسنت أبو بكر، سلطان الغنام أبرز الغائبين المحليين؟!”.

ميركاتو التعاون أفضل

وأضاف: “النصر أمام التعاون لقاء كبير وخطير.. التعاون كان أكثر “نشاطاً” من العالمي في سوق الانتقالات الصيفية، نجح في اليوم الأخير بالتوقيع مع الدولي زياد الصحفي ومع أفضل مهاجم صاعد عبدالله رديف، الأصفر في الميركاتو لم يحقق تطلعات محبيه؛ فدخل الموسم بمهاجم واحد في قرار غير مفهوم!”.