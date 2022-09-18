أكد استشاري المخ والأعصاب الدكتور فوزي بابطين، أن هناك علاقة بين التفكير الزائد لدى بعض الأشخاص وكثرة شكواهم من مشكلات النوم والكسل.

فيديو | استشاري المخ والأعصاب د. فوزي بابطين: كثرة الشكاوى من مشكلات النوم والكسل هي نتيجة لـ "التفكير الزائد" عند البعض#الراصد pic.twitter.com/c0eyzwWJeq — الراصد (@alraasd) September 18, 2022

خمول وإجهاد:

وتابع بابطين، خلال تصريحات إلى برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية، أن أكثر الشاكين من اضطراب النوم والشعور بالخمول والإجهاد جراء أبسط مجهود، متأثرون بالإجهاد الذهني المتربط بالتفكير الزائد.

صداع وتشنجات:

وتابع الاستشاري أن التفكير الزائد لا يؤدي إلى مرض الزهايمر بشكل مباشر، لكن الإجهاد الذهني يزيد عند أولئك الذين يعانون من صداع نصفي ونوبات صرع وتشنجات.