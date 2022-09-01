أعلنت السلطات الصحية الأرجنتينية اليوم أن شخصاً ثالثاً توفي بسبب “التهاب رئوي مجهول المنشأ” شمال غربي الأرجنتين.

إصابة 9 أشخاص:

وقال وزير الصحة الإقليمي لويس ميدينا رويز: إن تسعة أشخاص إجمالاً، من بينهم ثمانية أفراد من الطاقم الطبي في العيادة الخاصة نفسها، أصيبوا بمرض في الجهاز التنفسي وتوفي ثلاثة أشخاص منذ يوم الاثنين.

استبعاد كوفيد والإنفلونزا:

وأضاف أن الاختبارات جارية لمعرفة منشأ المرض، لكن تم استبعاد كوفيد والإنفلونزا من النوعين (أ) و (ب) في حين نُقلت عينات إلى المختبر المرجعي الأرجنتيني بمعهد (مالبران) في بوينس آيرس.