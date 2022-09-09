أعلنت وزارة الثقافة عن بدء التقديم في (برنامج الابتعاث الثقافي) لعام 2022م في (عدد من المجالات)، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

مجالات الدراسة:

ـ علم الآثار

ـ التصميم

ـ المتاحف

ـ الآداب

ـ الفنون البصرية

ـ فنون الطهي

شروط التقديم في البرنامج

ـ أن يكون المتقدّمُ سعوديَّ الجنسيّة.

ـ أن يتّصفَ المتقدّمُ بحسن السيرةِ والسلوك.

ـ أن تكون المؤسّسة التعليمية المراد الالتحاق بها مدرَجة في قائمة المؤسسات التعليمية المتاحة ضمن البرنامج.

ـ أن يكون التخصص المراد دراسته ضمن التخصصات المحددة أو تفرعاتها في برنامج الابتعاث الثقافي.

ـ لا يلزم أن يكون التخصص الذي يودُّ المتقدم دراسته، مطابقًا أو مرتبطًا بالتخصص الذي درسه سابقًا.

ـ أن تكون وثائق المتقدم مكتملةً وصحيحة أثناء التسجيل وسوف يتم استبعاد من تثبت عدم مطابقة معلوماته المسجلة في موقع البرنامج للوثائق الرسمية.

مزايا برنامج الابتعاث

• بعثة علميّة كاملة تشمل تكاليف الدراسة، والضمان المالي، ومصاريف المعيشة للطالب ومرافقه، بالإضافة للتأمين الصحي، وتذاكر السفر من المملكة إلى مقرِّ البعثة والعكس، ولمزيد من المعلومات يمكنكم توجيه استفساركم عبر خدمة الاستفسارات للخدمات الإلكترونية في بوابة سفير.

• تقديم برامج إرشاديّة تُركّز على متابعة المبتعث وتقييم تطوّره الأكاديمي، ومدّ يد العون له في كلِّ ما من شأنه تعزيز غايات البرنامج وتحقيق تطلّعاته.

طريقة التقديم:

ـ أوضحت الوزارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع الإلكتروني، ويمكن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط البرنامج والتقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).