يتربع نادي الاتحاد على صدارة قائمة أكثر الفرق حضورًا جماهيريًا ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي.

جماهير الاتحاد الأفضل

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مباراتين على ملعبه في جدة “الجوهرة المشعة”، ووصل عدد الحضور فيهما إلى 58 ألفًا و605 مشجعين، وكان الأكثر حضورًا جماهيريًا في الجولة الرابعة بـ25 ألفًا و49 مشجعًا.

وجاءت جماهير النصر في المرتبة الثانية، حيث وصل عدد الحضور في مباراتي الوحدة وضمك على ملعب “مرسول بارك” في الرياض إلى 34 ألفًا و284 مشجعًا، وحلت جماهير الهلال في المركز الثالث بـ24 ألفًا و800 مشجع.

مواجهة مرتقبة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره النصر، يوم 2 أكتوبر المقبل، على ملعب مرسول بارك في الرياض، في ختام منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل العميد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر صاحب المركز الرابع.