تُمني جماهير النادي الأهلي النفس بانتفاضة الفريق الأول لكرة القدم، وتحسن الأداء والنتائج خلال الفترة المقبلة بعد رحيل إدارة ماجد النفيعي.

استقالة ماجد النفيعي بعد خسارة الأهلي

وشهدت الفترة الماضية توتر العلاقة بين إدارة ماجد النفيعي والجماهير، حيث حملتهم مسؤولية هبوط الفريق للدرجة الأدنى للمرة الأولى في تاريخ النادي، وانتقدتهم بشدة في المدرجات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت البداية المخيبة للآمال للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالتعادل مع القيصومة، والخسارة ضد الأخدود، لتضطر إدارة ماجد النفيعي لتقديم استقالة إلى وزارة الرياضة بالأمس، وتم تكليف وليد معاذ برئاسة النادي.

الجماهير تحفز اللاعبين ودعم ذهبي

وأثار رحيل النفيعي سعادة الجماهير التي كانت تُطالب بحل الإدارة منذ هبوط الفريق الموسم الماضي، وتفاعلت عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، متمنية تصحيح المسار واستعادة نغمة الانتصارات للعودة سريعًا لدوري المحترفين.

وبعد الإعلان عن تكليف وليد معاذ برئاسة النادي الأهلي، قدم العضو الذهبي بالجمعية العمومية، الدكتور خالد العيسى مبلغ 500 ألف ريال، دعمًا منه لخزينة الراقي خلال المرحلة الحالية.

وأشعلت إدارة وليد معاذ حماس الجماهير، بعدما أعلنت عن فتح مدرجات ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل لجمهور الأهلي الراغب في حضور تدريبات الفريق، عند الساعة السابعة مساء اليوم الخميس، على أن يكون بدء الدخول من الرابعة.