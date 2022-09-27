الجنيه الإسترليني يتراجع

انخفض الجنيه الإسترليني أمس الاثنين، ليتم تداوله عند أدنى مستوى له 1.0327 دولار، في وقت يتساءل فيه المستثمرون عن مناورة بريطانيا الاقتصادية للتخفيضات الضريبية غير الممولة لتحفيز النمو.

تراجع لأدنى مستوى

تغيير أسعار الفائدة

واستقر الجنيه الإسترليني عند العملة 1.07 دولار، بعدما تراجع لأدنى مستوى له عند 1.035 دولار في وقت مبكر من صباح أمس الاثنين. وجاء انخفاض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له منذ بدء النظام الحالي للعملات العائمة في عام 1971.من جانبه، أصدر بنك إنجلترا بيانًا أكد فيه أنه يراقب أسواق المال عن كثب ولن يتردد في تغيير أسعار الفائدة إذا اقتضت الحاجة. وحسب قناة “العربية”، أضاف “البنك يراقب التطورات في أسواق المال عن كثب في ضوء التعديل الكبير لأسعار الأصول المالية”. وذكر البنك أن “لجنة السياسات المالية لن تتردد في تغيير أسعار الفائدة إذا اقتضت الضرورة لإعادة التضخم لنسبة 2% المستهدفة على المدى المتوسط بما يتسق مع صلاحياتها”. ولا تزال هناك تكهنات بأن الخطة الاقتصادية للحكومة الجديدة في لندن ستوسع مواردها المالية إلى أقصى حد.