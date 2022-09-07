أعرب رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أنمار الحائلي عن سعادته بقرار مركز التحكيم الرياضي السعودي بتعليق عقوبة النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.

تعليق الحائلي على قرار مركز التحكيم

وأعلن الاتحاد اليوم تلقيه خطابًا من مركز التحكيم الرياضي السعودي يفيد بتعليق العقوبة الصادرة من لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم بحق النجم المغربي، وبذلك يحق له المشاركة مع الفريق من المباراة المقبلة.

وقال الحائلي: “حينما تملك مؤسسة رياضية عادلة بمختلف درجات التقاضي وفريق عمل قانوني بالنادي ومحكمين قانونيين في مركز التحكيم الرياضي السعودي كل الشكر لهم لقبولهم طلبنا بتعليق العقوبة بحق عبدالرزاق حمدالله“.

وتابع أنمار الحائلي حديثه عن قرار تعليق العقوبة عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “ما يؤكد توخي العدالة في إصدار القرارات بمختلف درجات التقاضي لدى منظومتنا الرياضية”.

تفاصيل عقوبة حمدالله

وأوقفت لجنة الاحتراف قد حمدالله لمدة 4 أشهر بداية من يوم 2 أغسطس وحتى الثاني من ديسمبر المقبل، كما تم تغريمه 300 ألف ريال، بجانب عقوبات أخرى ضد مسؤولين اتحادين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).