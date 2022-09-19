روت الطالبة التي حصلت على نسبة 100٪ في الثانوية، معاناتها بعد الالتحاق بكلية الطب، وقرارها بعدم استكمال الدراسة بعد سنتين من الالتحاق بالجامعة.

#ألف_ميل | من يصدق أن الطالبة الحاصلة على نسبة 100% بالثانوية.. لم تستطع إكمال دراسة الطب؟ تعرف على الأسباب الحقيقية مع المبدعة أمل البلوي.#قناة_السعودية pic.twitter.com/Vrh570nPfS — قناة السعودية (@saudiatv) September 19, 2022

وقالت الطالبة في لقاء عبر قناة السعودية، إنه على الرغم من أن كلية الطب تعد تخصصًا ليس سهلًا، لكنها كانت ترى أنه تحد بالنسبة لها، مضيفة: “كنت أقرأ عن الكلية ولكن لم يكن لدي التصور الكافي أن تكون الدراسة فيها بهذه الصعوبة”.

لم يكن هناك توجيه مهني

وأضافت أنه لم يكن هناك توجيه مهني لهم خلال المرحلة الثانوية وبعد الالتحاق بالجامعة، من خلال التعرف على ميولهم والجوانب التي تتطلبها كل كلية.

شعرت وكأنه كابوس

وتابعت: “التحقت بالكلية بعقلية طالبة الثانوية المتميزة والتي كانت جميع الأضواء حولها، لكن كل هذا لم يعد موجودًا وأصبحت في عالم آخر، ولم أستطع المواصلة والاستمرار بشكل متميز مثلما كنت، ولم أكن سعيدة، وشعرت وكأنه كابوس، وشيء ثقيل جاثم على صدري”.

انطفأت شعلة نجاحي

وواصلت: “انطفأت شعلة نجاحي، ولم أتحمل الضغوط الاجتماعية التي حاصرتني، فأصبحت عبارات من حولي تتردد في أذني ولم أستطع تجاهلها، مثل “الطب تخصص صعب”، “روحي تخصص أسهل”، “ستدفنين نفسك”، “أنتي ما راح تقدرين”، “الكلية أكبر من قدراتك”.