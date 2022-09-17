كشف وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل أنه تم الانتهاء من الأعمال الميدانية للمخطط الارشادي وقريبًا سيتم الاعتماد وسيكون مخطط ارشادي لكافة منطقة جازان ومحافظاتها.

عوائق أمام المطورين:

جاء ذلك في رد على عضو مجلس غرفة جازان رئيس اللجنة العقارية حسن عريشي والذي أوضح في مداخلته وجود عائق أمام المطورين العقاريين عند طلب تطوير أرض وتحويلها الى مخطط في البلديات التابعة لأمانة جازان وهو (عدم وجود مخطط إرشادي).

وبين العريشي أن اعتماد المخطط الارشادي لأمانة وبلديات جازان سوف يسهم بشكل كبير في الدفع بعملية التنمية وتوضيح الرؤى الاستراتيجية الفاعلة لأنظمة البناء والتشريعات المرتبطة بها لتحقيق مبدأ العدل والمساواة على جميع قطع الأراضي والمباني الواقعة ضمن منظومة بناء واستخدام واحدة، وضمن شريحة اجتماعية واقتصادية واحدة.

وأشار العريشي المخطط الارشادي يعمل على تحديد مساحات القطع والاستخدامات ونظام البناء والارتدادات والارتفاعات بالمنطقة والمساعدة في تحديد الكثافات السكانية للأحياء والمناطق بناء على الطاقات الاستيعابية للطرق ومرافق البنية التحتية من كهرباء ومياه وصرف صحي، وتوحيد الاشتراطات والضوابط وتحديث الأنظمة واللوائح التي من شأنها التيسير على المواطنين وموظفي الأمانة والبلديات في إجراءات عملية التنمية والتوجهات العمرانية، بالإضافة إلى المخطط الارشادي يسعى إلى تلبية احتياجات جميع شرائح المجتمع من حيث تنوع الوحدات والمساحات ونوعية البناء.

تعاون وتكامل:

جاء ذلك خلال التقاء وزير الشؤون البلدية والقروية برجال الأعمال في منطقة جازان وذلك في إطار التعاون والتكامل بين القطاع الحكومي والخاص نحو الوصول لمستهدفات رؤية المملكة 2030 بتمكين المستثمرين من الوصول للفرص المناسبة بالتعاون مع الجهات الحكومية.

ووجه الحقيل بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين في المنطقة، وضرورة الاستمرار بتنفيذ المشاريع النوعية بمنطقة جازان لرفع جودة الحياة تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 بالتقدم في مؤشرات أفضل المدن قابلية للعيش.