أكد أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري أنه لا يوجد بالجسم ولا بالجلد دم فاسد.

تسمم دموي:

وتابع الخضيري في تغريدة له عبر تويتر: أنه لو صح وجود دم فاسد لحصل تسمم دموي خلال دقائق، لكن ما يحصل هو شفط الدم عبر الجروح التي يسببها الموس فيتجمع دم نازف فوق الجلد ويتأكسد بسبب حجب الأوكسجين عنه لعدة دقائق (بالكوب) وهو خارج الجلد (كدم نازف) فيتخثر ويتجلط ويتغير إلى اللون الأسود ولم يكن فاسدًا.

الحجامة:

كما رد الخضيري على أقاويل تزعم أن الحجامة من السنّة النبوية، وأكد أن هذا غير صحيح حيث قال الشيخ ابن عثيمين يرحمه الله: هي علاج مباح وليست سنة، كانت إحدى الوسائل العلاجية في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلّم ولكنها ليست سنّة، متابعًا: “من احتاجها احتجم”.